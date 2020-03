"O Brasil perdeu um homem bom", diz Janaina Paschoal sobre Bebianno

Deputada estadual pelo PSL, Janaína Paschoal lamenta a morte de Bebianno, e reforça sua admiração pelo ex secretário-geral da Presidência e coordenador de campanha de Jair Bolsonaro edit

247 - A deputada estadual Janaina Paschoal (PSL-SP), cotada para a Vice-Presidência da República na chapa do PSL no último processo eleitoral, usou o Twitter para lamentar a morte do ex-ministro Gustavo Bebianno, nesta manhã de sábado (14).

Janaina lamentou a morte e enfatizou sua admiração por Gustavo Bebianno: “Um homem que trabalhou intensamente pelo bem deste país e nunca se revoltou por ter sido injustiçado”.

Confira o tweet: