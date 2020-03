O desabafo da viúva de Marielle, dois anos após seu brutal assassinato por milicianos

247 – Em relato emocionado nas redes sociais, Mônica Benício diz como foi seu último dia com Marielle Franco, ex-vereadora do Psol brutalmente assassinada por milicianos no Rio de Janeiro há exatos dois anos. Leia:

14 de março foi o último dia de vida da minha mulher, Marielle Franco. Ela nunca chegou para o jantar.



Segue o fio da meia-noite👇 — Monica Benicio (@monica_benicio) March 14, 2020

Início de noite, na Casa das Pretas, ela cita Audre Lorde e defende a ocupação dos espaços por mulheres negras. 👇 — Monica Benicio (@monica_benicio) March 14, 2020

21h era o nosso acordo para encerrar as agendas. Eu começo a preparar o jantar e a contar os minutos para ela chegar, como sempre. 👇 March 14, 2020

21h30 eu já estava fazendo o jantar, mas me distraí. Alguns minutos depois, aviso que já estou em casa. Já era tarde demais. Não há como mudar o roteiro. Minha vida nunca mais será a mesma. Tornam-me viúva de Marielle Franco. 👇 — Monica Benicio (@monica_benicio) March 14, 2020