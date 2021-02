O drama da volta às aulas: em uma semana casos de Covid aumentam mais de 150% nas escolas de São Paulo

Até o dia 8 de fevereiro já tinham sido relatados 209 casos em 96 unidades. No espaço de uma semana esse número saltou para 551 casos em 334 escolas. Levando em conta os casos, constatou-se um aumento de 163% edit

247 - O Sindicato dos Professores do Ensino oficial do Estado de São Paulo (Apeoesp) alertou para a alta dos casos da Covide-19, após ter critado um monitor para acompanhar os casos da doença nas escolas públicas e privadas.

Até o dia 8 de fevereiro já tinham sido relatados 209 casos em 96 unidades. No espaço de uma semana esse número saltou para 551 casos em 334 escolas.

Em entrevista à Rede Brasil Atual, a deputada estadual e presidenta da Apeoesp, Bebel (PT), afirmou que “em que pese o esforço do governador (Doria) sobre a vacina”, ele tem agido como um “negacionista ao abrir as escolas no pior período de pandemia”.

