O emocionante reencontro de professor universitário desaparecido há 5 anos com seus familiares (vídeo)

247 - Um professor universitário que estava desaparecido há mais de cinco anos foi localizado nesta semana no interior de São Paulo, colocando fim a um longo período de incertezas para a família. O caso veio à tona após uma abordagem de rotina realizada por policiais rodoviários. As informações foram divulgadas pela CNN.

O homem foi encontrado na última terça-feira caminhando às margens da Rodovia Washington Luís, no trecho do município de Taquaritinga. Segundo a polícia, ele estava em situação de risco, o que motivou a abordagem por parte de uma equipe do Tático Ostensivo Rodoviário (TOR), durante patrulhamento preventivo voltado à segurança viária. Durante a verificação de rotina, os agentes solicitaram a identificação do homem e constataram que ele era considerado desaparecido, com registro ativo há anos. Após a confirmação da identidade, foi possível estabelecer contato com os familiares e esclarecer as circunstâncias do desaparecimento.

De acordo com as autoridades, o professor havia interrompido voluntariamente o contato com a família devido a problemas pessoais, o que explica o longo período sem notícias.O reencontro ocorreu na base operacional da Polícia Militar Rodoviária em Araraquara e foi marcado por forte emoção. A mãe do professor, com mais de 70 anos, relatou aos policiais que já não acreditava que o filho estivesse vivo.Após o reencontro, os familiares foram orientados a comparecer ao distrito policial responsável pelo registro original do desaparecimento para formalizar a baixa da ocorrência.