"O Lula está do meu lado na briga pelo Galeão", diz Eduardo Paes

247 – O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, concedeu uma entrevista à jornalista Hildegard Angel, da TV 247, em que abordou vários tópicos, desde a situação do aeroporto internacional do Rio de Janeiro até a cobertura da mídia sobre eventos trágicos e a educação municipal na cidade.

Uma das questões que o prefeito abordou foi a importância do aeroporto internacional do Rio de Janeiro, o Galeão. Ele destacou que o aeroporto precisa de voos domésticos para continuar atraindo passageiros internacionais.

"Estão matando o Galeão", disse Paes. "Bolsonaro nunca fez nada pelo Rio, mas o presidente Lula está do meu lado na briga pelo Galeão. Hoje, 60% dos passageiros internacionais para o Rio estão chegando por Guarulhos. Lula sabe que se o Rio vai mal, o Brasil vai mal."

Paes também falou sobre sua experiência como prefeito do Rio de Janeiro e sobre algumas das tragédias que ocorreram durante seu mandato. Ele mencionou que o dia mais triste para ele como prefeito foi a tragédia de Realengo, em que um homem armado invadiu uma escola e matou 12 crianças. "A tragédia de Blumenau dá arrepio na espinha", disse Paes. "Será que a cobertura da mídia está exagerada?", questionou.

O prefeito também discutiu a educação municipal no Rio de Janeiro e o déficit de aprendizagem que ocorreu durante a pandemia. Ele disse que a educação na cidade é estruturada e que o objetivo é aumentar o número de professores de 40 horas. Além disso, Paes afirmou que, durante a pandemia, a escola deveria ter sido a última coisa a fechar e a primeira a abrir. "Hoje há um déficit de aprendizagem", disse Paes.

Por fim, Paes expressou seu amor pela cidade e seu desejo de continuar a servir como prefeito do Rio de Janeiro. "Se eu pudesse, seria prefeito do Rio a vida inteira", disse ele.

