O misterioso caso do policial que foi lavar os pés e nunca mais foi visto

247 - Um policial militar do 20º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano (20º BPM/M) está desaparecido desde a madrugada desta terça-feira (20) na Praia da Barra do Una, em São Sebastião, no litoral norte de São Paulo. As buscas mobilizam equipes da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros e contam com apoio aéreo do helicóptero Águia.

As informações são da CNN Brasil. Segundo a pasta, o policial, identificado como Cabo Felix, atua na Operação Verão e estava de folga no momento do desaparecimento.

De acordo com o relato oficial, o cabo estava acompanhado de outros policiais militares quando, por volta das 2h05, informou que iria até a foz do Rio Una para lavar os pés e retirar o excesso de areia e sal. A prática, segundo colegas, era habitual e ele teria dito que retornaria em poucos minutos ao local de hospedagem.

Após cerca de 15 minutos sem que o policial retornasse, os colegas iniciaram buscas visuais pela região, mas não conseguiram localizá-lo. Diante da ausência de informações, o Centro de Operações da Polícia Militar (Copom) foi acionado, ampliando imediatamente a operação de busca.

O local onde ocorreu o desaparecimento é considerado de risco, especialmente durante a madrugada. A área é isolada, não possui iluminação pública e apresentava baixa visibilidade no momento do ocorrido. Além disso, o mar estava agitado, com forte correnteza, e o Rio Una registrava profundidade elevada, o que dificultava ainda mais as condições de segurança.

As equipes atuam de forma integrada, com buscas terrestres, aquáticas e aéreas, na tentativa de localizar o policial. O helicóptero Águia realiza sobrevoos na região, enquanto bombeiros fazem varreduras no rio e no mar.

Até a última atualização, o cabo da Polícia Militar permanecia desaparecido. A principal hipótese investigada é a de afogamento, em razão das condições ambientais adversas, mas outras possibilidades não foram descartadas pelas autoridades. As buscas seguem em andamento.