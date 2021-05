“O mundo inteiro está colocando o Estado para investir e vencer a pandemia”, diz Jandira Feghali

Ao programa Pauta Brasil, da Fundação Perseu Abramo, a deputada federal falou da necessidade do investimento público para garantir a superação da crise da Covid-19. “Não temos vacina na velocidade e precisamos que as pessoas tenham recursos para ficar em casa e fazer o isolamento necessário”. Assista na TV 247 edit

247 - A deputada federal Jandira Feghali (PCdoB-RJ), em entrevista ao programa Pauta Brasil, da Fundação Perseu Abramo, retransmitido pela TV 247, comentou os cortes no Orçamento sancionado por Jair Bolsonaro. O Orçamento 2021 prevê corte de R$ 19,8 bilhões, sendo R$ 2,2 bilhões no Ministério da Saúde em plena pandemia.

Jandira alertou para a conjuntura crítica do país e lembrou que uma parcela significativa dos recursos do Brasil está destinada ao pagamento da dívida pública. “Saúde, educação ou qualquer outra área está sujeita ao teto de gastos, menos o pagamento da dívida, e o Congresso não trata esse tema porque é sagrado para o capital financeiro”, disse.

A parlamentar falou também da importância do investimento público para superar a crise financeira deflagrada pela pandemia. “Acabamos 2020 com 195 mil mortos, em quatro meses já ultrapassamos 370 mil. E é neste momento que temos cortes nas verbas do SUS e da Saúde. E no MEC perdemos recursos para os hospitais universitários e na ciência e tecnologia, quando precisamos de vacina e estudo, temos cortes também. O mundo inteiro está colocando o Estado para investir e vencer a pandemia”

Jandira ainda comentou a importância de o poder público garantir ajuda econômica às famílias para que a população possa permanecer em casa e em segurança. “Não temos a vacina na velocidade e precisamos que as pessoas tenham recursos para ficar em casa e fazer o isolamento necessário. Não está fácil, é um governo de costas para a sociedade brasileira”.

O Pauta Brasil, programa da Fundação Perseu Abramo, recebe especialistas, lideranças políticas e gestores públicos para discutir os grandes temas da conjuntura política brasileira. Os debates são realizados às segundas, quartas e sextas-feiras, sempre às 17h, e transmitidos ao vivo pela TV 247.

Inscreva-se na TV 247, seja membro e compartilhe:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.