'O novo navio negreiro': foto de ônibus lotado na reabertura do Rio viraliza

Autor da imagem de trabalhadores se apertando no transporte coletivo do Rio de Janeiro, Yuri Carpenter, diz que foto foi feita no BRT no Rio sentido a Alvorada. "Falei, essa é uma ótima oportunidade de tirar uma foto do que realmente acontece", afirmou edit

Do Midia Ninja - Conheça a história por trás da foto que viralizou, retratando a ineficácia da flexibilização de medidas restritivas no Rio de Janeiro, mesmo em meio à pandemia, gerando aglomeração de pessoas nos transportes públicos e colocando vidas em risco.

Yan Carpenter (@yanzitx) contou pra gente: "Era o BRT no Rio sentido a Alvorada. Eu trabalho no Citta América, na Barra, e moro no Rio das Pedras. Era uma segunda feira, estava de folga, mas saí para fazer um trabalhos de fotografia. Em frente ao Citta América, acho que era na estação Benvindo de Novaes e tava cheio pra caramba. Eu tava com a camera na mochila e falei, essa é uma ótima oportunidade de tirar uma foto do que realmente acontece. Eu bati um click, sai do BRT, conectei a camera pelo wifi analisei, editei a foto no celular e joguei a foto na rede, mas não esperava essa repercussão toda."

