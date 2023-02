"O número de mortos deve aumentar", diz chefe da Defesa Civil de São Paulo

"A gente previu que choveria muito, mas não imaginava que nessa intensidade", afirma o coronel Henguel Ricardo Pereira sobre a situação no litoral edit

247 - Chefe da Defesa Civil de São Paulo, o coronel Henguel Ricardo Pereira afirmou ao jornal O Globo que a intensidade das chuvas que atingiram o litoral paulista nos últimos dias superou as expectativas.

Segundo ele, "inúmeros" alertas foram dados sobre a possibilidade de chuvas na região - "Eu, particularmente, entrei quatro vezes na imprensa orientando sobre o grande volume de chuvas que estava vindo" - mas mesmo assim a população seguiu para as praias do litoral Norte do estado. "A gente previu que choveria muito, mas não imaginava que nessa intensidade", admitiu o coronel.

Henguel Pereira afirmou que o número de mortos ainda deve subir. "No momento, são 40 óbitos e 36 desaparecidos na região de São Sebastião. A gente não consegue estimar ainda quantos mortos, pois o número de desaparecidos é muito flutuante. Mas o número de mortos deve aumentar ainda, infelizmente".

"Trabalho com desastre há quase 30 anos. De chuva, é a segunda maior tragédia que já vi. Em 2019, tivemos grandes deslizamentos no litoral Sul, no Guarujá", finalizou.

