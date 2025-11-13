O que já se sabe sobre caso de turista encontrado morto em quarto de SP

247 - Um homem chileno de 66 anos foi encontrado morto dentro de um quarto do hotel Holiday Inn, localizado no complexo do Anhembi, na zona norte de São Paulo, na tarde desta quarta-feira (12). A informação foi divulgada pelo Metrópoles.

De acordo com funcionários do hotel, o corpo foi descoberto após o hóspede não comparecer a um evento corporativo no qual estava inscrito. Representantes da empresa responsável pela atividade pediram que a equipe verificasse o quarto, onde o homem foi encontrado caído ao lado da cama, sem sinais vitais e sem indícios de violência.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e confirmou o óbito no local. A Polícia Militar também foi chamada para atender uma ocorrência de mal súbito e preservou a cena até a chegada dos peritos e da equipe do Instituto Médico Legal (IML).

O caso foi registrado inicialmente como morte suspeita no 13º Distrito Policial da Casa Verde, responsável pela região.

Em nota ao Metrópoles, o Holiday Inn informou que o hóspede morreu por causas naturais, após apuração preliminar das autoridades.

“Reforçamos nosso compromisso com a transparência, o respeito à verdade e a colaboração integral com as autoridades”, afirmou o hotel.

A identidade do homem não foi divulgada. O corpo foi encaminhado ao IML, onde passará por exames complementares que devem confirmar a causa da morte.