O que já se sabe sobre mistério do desembargador desaparecido há um mês que foi encontrado morto no RJ

247 - O desembargador federal Alcides Martins Ribeiro Filho, do Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF-2), foi encontrado morto na tarde desta terça-feira (19) nos arredores da Vista Chinesa, no Parque Nacional da Tijuca, na zona Sul do Rio de Janeiro. O magistrado estava desaparecido havia cerca de um mês, desde 14 de abril. As informações são da CNN Brasil.

De acordo com a CNN Brasil, a Polícia Civil do Rio de Janeiro informou que o corpo foi localizado por agentes da Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA), com apoio do Corpo de Bombeiros. Segundo a corporação, não havia sinais aparentes de violência.

A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) foi acionada para realizar perícia no local onde o corpo foi encontrado. Após os procedimentos iniciais, o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML). A Polícia Civil informou que a investigação segue em andamento para esclarecer as circunstâncias da morte.

Alcides Martins Ribeiro Filho havia sido visto pela última vez em 14 de abril. Desde então, o desaparecimento era investigado pela DDPA, unidade especializada em casos de pessoas desaparecidas no estado do Rio de Janeiro.

O magistrado integrava o Tribunal Regional Federal da 2ª Região, mas estava afastado de suas funções desde o ano passado. O afastamento ocorreu após ele se tornar suspeito de violência doméstica contra a esposa.

Em nota, magistrados e servidores do TRF-2 manifestaram solidariedade aos familiares, amigos e colegas de Alcides Martins Ribeiro Filho. O tribunal lamentou o momento de apreensão e tristeza provocado pelo caso.

O episódio que levou ao afastamento do desembargador ocorreu em maio de 2025, em um prédio de Ipanema, na zona Sul do Rio. Na ocasião, moradores relataram ter ouvido gritos vindos do apartamento do magistrado e acionaram a Polícia Militar.

Ao chegarem ao local, os policiais foram recebidos por uma mulher que afirmou ter sido agredida pelo marido. Segundo o relato registrado à época, ela apresentava marcas no pescoço e no braço. A filha do casal, então com 8 anos, também estava no imóvel e teria presenciado a ocorrência.

Testemunhas relataram que o desembargador reagiu de forma agressiva à chegada dos policiais e tentou impedir a entrada dos agentes no apartamento. Ele foi contido e precisou ser algemado. Ainda segundo os relatos, o magistrado se identificou como juiz federal e afirmou que a ação policial era ilegal.

O casal foi levado à 14ª DP, no Leblon. Alcides Martins Ribeiro Filho prestou depoimento e foi liberado. O caso foi registrado e permaneceu sob investigação. A morte do desembargador agora será apurada pelas autoridades responsáveis, que ainda buscam esclarecer o que ocorreu desde o desaparecimento até a localização do corpo.