O que se sabe até o momento sobre o assassinato da estudante da Unicamp, baleada durante festa serteneja

Apoie o 247

ICL

247 - Heloise Magalhães Capatto, de 23 anos, foi uma das duas pessoas que morreram durante uma festa sertaneja realizada na noite de sábado (19) em Piracicaba (SP). Segundo a Polícia Civil, o homem de 26 anos tentou interferir em uma briga de casal e acabou baleado. Os tiros acertaram outras pessoas que estavam próximas. No local, os peritos recolheram três cápsulas deflagradas e uma ponta de chumbo. O autor dos disparos não foi identificado, de acordo com a Polícia Militar. O caso foi registrado como homicídio e tentativa de homicídio.

De acordo com o portal Metrópoles, por conta da tragédia, a Faculdade de Odontologia da Unicamp decretou, neste domingo (20), luto oficial de três dias. A jovem fazia o 5º ano do curso. O corpo dela foi sepultado no município de Elias Fausto.

Assine o 247, apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.