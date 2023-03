O que se sabe sobre miss que morreu após cair de prédio em incêndio em SP

Apoie o 247

247 - Cenas de completo desespero: o irmão da miss na Paraíba, que morreu após se jogar do sexto andar durante um incêndio neste sábado (25), no Itaim Bibi, em São Paulo, disse à polícia que ambos estavam dormindo em seus quartos quando o fogo começou na sala do apartamento, após as chamas se iniciarem em uma das tomadas.

César Henrique Nitão, de 23 anos, disse que tentou chamar a irmã, Mayara Nitão, de 26 anos, conhecida como Maya, mas o fogo forte o impediu, e ele conseguiu sair pela sala e descer as escadas de emergência e quando chegou ao térreo Maya já havia se jogado numa tentativa desesperada de se livrar das chamas, segundo relato registrado no boletim de ocorrência feito pelo 14° Distrito Policial.

De acordo com reportagem do portal G1, a suspeita inicial é a de que o fogo tenha começado no ar-condicionado ou na tomada que fica ao lado do sofá. O jovem tem previsão de alta para este domingo, e o velório de Maya está previsto para a terça-feira (28).

A modelo morava em São Paulo havia oito anos, e dividia o apartamento com o irmão, que é diretor de um cursinho para concursos.

