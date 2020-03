247 - Deverá ser anunciado nesta sexta-feira (6) o cancelamento do Salão do Automóvel de São Paulo, depois que 15 grandes fabricantes desistiram de participar do evento, que era até agora o terceiro maior do mundo. A informação é do Jornal do Carro, do jornal Estado de S. Paulo.

A decisão teria sido tomada na Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea). O Salão do Automóvel é o terceiro maior evento automotivo do mundo e considerado muito importante para o mercado brasileiro.

Após a desistência confirmada pela Chevrolet, Toyota, BMW, Mini, Mitsubishi, Suzuki e Kia, assim como a ausência, na edição do ano anterior, de representantes da Peugeot, Citroën, Jaguar, Land Rover, JAC e Volvo, jornalistas esperam que as demais marcas não compareçam ao evento. A decisão será tomada em bloco.