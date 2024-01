Obras contra enchentes estão paradas no Rio há 10 anos

Apoie o 247

247 - Afetado por intensas chuvas, o Rio de Janeiro continua com projetos de prevenção contra enchentes e deslizamentos de terra inacabados. Dez iniciativas totalizam mais de R$ 1 bilhão em investimentos, encontram-se paralisadas, sendo que nove foram iniciadas há mais de oito anos.



Metade dessas obras interrompidas estão localizadas na capital e na Região Serrana - Petrópolis, Teresópolis e Nova Friburgo -, áreas que já testemunharam tragédias decorrentes de tempestades nos últimos anos.



O presidente Lula abordou o tema durante o evento em Salvador (18), criticando as obras paradas em administrações anteriores ao relembrar as fortes chuvas que assolaram a Região Metropolitana do Rio entre a noite de sábado e a madrugada de domingo: "Ao analisar o que aconteceu no Rio, nós percebemos que desde 2013 tem várias obras contratadas para cuidar de morros e córregos que não foram utilizadas, a maioria não foi feita. Muitas estão 15%, 20% feitas".



Como informado pelo Globo , a Prefeitura do Rio afirmou que as obras sob sua responsabilidade integravam o Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) do governo federal e que, a partir de 2016, novas normativas relacionadas ao orçamento desses projetos foram estabelecidas, exigindo revisões e adequações.

