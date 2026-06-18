Ocorrências com aeronaves disparam no Rio em 2026

247 - O número de acionamentos do CBMERJ (Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro) para ocorrências envolvendo aeronaves disparou em 2026 e já superou, em menos de seis meses, os totais registrados em 2024 e 2025.

De acordo com dados obtidos pela CNN Brasil, entre 1º de janeiro e 14 de junho deste ano, os bombeiros foram acionados 12 vezes para atendimentos relacionados a aeronaves em todo o estado do Rio de Janeiro. No mesmo período de 2025, haviam sido contabilizadas três ocorrências.

A alta é de 300% na comparação com os registros feitos entre janeiro e meados de junho do ano passado. O avanço também chama atenção porque o total acumulado em 2026 já ultrapassa os números anuais dos dois anos anteriores.

Em todo o ano de 2025, o Corpo de Bombeiros registrou cinco acionamentos envolvendo aeronaves no estado. Em 2024, foram seis atendimentos. Ou seja, antes mesmo de chegar à metade do ano, 2026 já contabiliza o dobro das ocorrências registradas durante todo o ano de 2024.

Na comparação com o total de 2025, o aumento é de 140%. Em relação a 2024, a alta chega a 100%. Os números se referem aos chamados recebidos pela corporação para atendimentos ligados a aeronaves em diferentes regiões do estado.

O caso mais recente ocorreu no domingo (14), no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Sudoeste do Rio de Janeiro, quando seis pessoas morreram após a colisão entre dois helicópteros.

O IML (Instituto Médico-Legal) Afrânio Peixoto concluiu, na terça-feira (16), a identificação de todas as vítimas do acidente. O último corpo identificado foi o do cantor norte-americano Oliver Tree.

Também foram identificados os brasileiros Lucas Brito, Charles Marsillac e Alexandre Souza, além dos argentinos Gaspar Prim e Lucas Vignale. A tragédia ampliou a atenção sobre a segurança das operações aéreas no estado.

A Polícia Civil do Rio de Janeiro investiga as circunstâncias e as causas da colisão entre as aeronaves. A apuração busca esclarecer a dinâmica do acidente e identificar eventuais responsabilidades.

Paralelamente, a Anac (Agência Nacional de Aviação Civil) apura a suspeita de transporte clandestino de passageiros. Até o momento, segundo a agência, os pilotos e as aeronaves estavam com a documentação e as certificações exigidas em situação regular.

O Cenipa (Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos) também participa das investigações. O órgão será responsável pela elaboração de um relatório técnico sobre o acidente.

Esse relatório deverá apontar os fatores contribuintes para a colisão e poderá subsidiar medidas de prevenção destinadas a evitar ocorrências semelhantes. A atuação do Cenipa tem caráter técnico e busca identificar elementos que ajudem a aprimorar a segurança operacional.

Os dados sobre acionamentos dos bombeiros não detalham, no material fornecido, a natureza de cada ocorrência registrada em 2026. Ainda assim, a forte elevação no número de chamados envolvendo aeronaves indica um cenário de maior demanda por resposta emergencial no setor aéreo no Rio de Janeiro.

Com 12 acionamentos contabilizados até 14 de junho, o estado já vive um ano recorde em ocorrências desse tipo dentro da série apresentada. As investigações sobre o acidente no Recreio seguem em andamento.