Odair Cunha desmente Zema e cobra: "pare de fazer disputa política vazia. Pare de conversa fiada e trabalhe"

247 - Neste domingo (3), o líder do PT na Câmara dos Deputados, Odair Cunha, lançou críticas contundentes ao governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo). As declarações surgiram em meio a uma crescente tensão política envolvendo as finanças do estado e a renegociação da dívida com a União.

Cunha acusou Zema de manipular informações sobre a situação financeira de Minas Gerais com o objetivo de obter vantagens políticas. Em uma publicação X, antigo Twitter, o parlamentar afirmou: “Zema está há mais de 5 anos governando com recursos da União e até hoje fica contando mentiras para o povo de MG. Ele só regularizou o fluxo financeiro do estado porque o Governo Pimentel conseguiu, em novembro de 2018, uma decisão na Justiça que suspendeu esse pagamento”. "Zema tem-se omitido nas negociações da dívida com o governo federal", ressaltou Cunha.

Além disso, Cunha aproveitou para mencionar outras questões, como os altos pedágios sem melhorias efetivas nas estradas mineiras, apontando a necessidade de o governador “parar de fazer disputa política vazia” e focar na resolução dos problemas reais do estado, como a dengue.

Zema foi criticado pelo ministro da Secretaria de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, durante um evento do PT em Belo Horizonte, na quinta-feira (29). O ministro afirmou que "tem gente que fala, mas não resolve", em uma indireta ao governador de oposição. Em resposta, Zema argumentou que conseguiu normalizar o fluxo financeiro do estado, mas Cunha rebateu, lembrando que essa normalização se deu devido a uma ação judicial promovida pelo ex-governador Fernando Pimentel, que liderou Minas Gerais entre 2015 e 2018.

O prazo para a renegociação da dívida de mais de R$ 160 bilhões de Minas Gerais com a União está se aproximando, com a data limite marcada para 20 de abril.

*Com informações do PT na Câmara

