Oito idosos morreram por coronavírus em casa de repouso em Itu (SP)

247 - Oito idosos da casa de repouso Bem Estar, em Itu (interior de São Paulo), morreram após serem infectados com o novo coronavírus. As mortes aconteceram nas duas últimas semanas, e três delas foram confirmadas na última quinta-feira, 14. Segundo a instituição, todos os idosos tinham comorbidades como problemas pulmonares e renais, por exemplo.

Além disso, outros 18 idosos e cinco funcionários do local testaram positivo para Covid-19 e estão se recuperando da doença. Seis deles, que estavam internados no hospital de campanha do município, tiveram alta e retornaram para a casa.

Em Itu, foram 12 mortes pela doença e 81 casos confirmados. Desta forma, a casa de repouso concentra quase 70% das mortes registradas na cidade pela Covid-19.

O estado de São Paulo conta com aproximadamente 600 casas de acolhimento para idosos, abrigando cerca de 20 mil pessoas. Pelo menos trinta mortes já foram registradas nesses locais.

