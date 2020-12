Ônibus cai de viaduto e deixa 18 mortos em Minas

Um ônibus com placa de Alagoas caiu no km 350 da BR-381, na cidade de João Monlevade (MG). De acordo com a Secretaria de Estado de Governo, ao menos 18 pessoas morreram e mais de 20 pessoas ficam feridas edit

247 - Um ônibus com placa de Alagoas caiu no km 350 da BR-381, na cidade de João Monlevade, Minas Gerais, e deixou ao menos 18 mortos. De acordo com o último balanço da Secretaria de Estado de Governo, 26 pessoas ficaram feridas e outros três passageiros não precisaram de atendimento médico.

O veículo teria perdido o freio, segundo a Polícia Rodoviária Federal. O motorista pulou do ônibus e fugiu, segundo relatos de testemunhas aos policiais.

A Polícia Civil de Minas Gerais instaurou inquérito com o objetivo de apurar as causas do acidente.

