Ônibus desgovernado atinge veículos, invade comércio e deixa 5 pessoas em estado grave em SP (vídeo)

247 - Um acidente envolvendo um micro-ônibus deixou cinco pessoas feridas na manhã desta segunda-feira (24) na Estrada do Sabão, na região da Freguesia do Ó, zona norte de São Paulo. As informações foram divulgadas pela CNN Brasil, que reportou que o veículo perdeu o controle, bateu em automóveis parados e acabou invadindo um estabelecimento comercial.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, seis viaturas foram enviadas para o atendimento da ocorrência, e todas as vítimas receberam socorro e foram encaminhadas para hospitais da região. Câmeras de segurança instaladas nas proximidades registraram o momento do impacto, que causou grande destruição na via e assustou moradores e comerciantes.

Vítimas em estado grave

Entre os feridos está uma adolescente de 16 anos, que sofreu traumatismo cranioencefálico grave e foi levada ao Pronto-Socorro da Brasilândia. Um homem de 52 anos também apresentou traumatismo e lesão no tórax, sendo encaminhado ao Pronto-Socorro do Mandaqui.A terceira vítima identificada, uma mulher de 31 anos, teve ferimentos na cabeça e foi conduzida ao Pronto-Socorro de Taipas. Outras duas pessoas receberam atendimento do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), mas seus estados de saúde não foram detalhados.

Causas ainda são investigadas

As circunstâncias que levaram à perda de controle do micro-ônibus ainda não foram esclarecidas. Não há informações, por enquanto, sobre eventual falha mecânica, problemas na via ou erro humano.Em nota, a SPTrans afirmou que uma equipe do PRAT (Programa de Redução de Acidentes de Transporte) foi acionada para apurar o ocorrido e confirmou que um boletim de ocorrência será registrado. O veículo operava na linha 9785/10 Vila Terezinha – Metrô Barra Funda, que teve seu trajeto desviado após o acidente.A empresa informou que, no sentido bairro, o desvio está sendo mantido pela Estrada do Sabão, Rua Eurídice Bueno e Rua Diogo Canteros Garcia.

Autoridades acionadas

A CNN Brasil também informou que procurou a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP) e a Prefeitura da capital para obter mais detalhes, e aguarda retorno. Até o momento, não há confirmação sobre o motorista envolvido, possíveis infrações ou o estado estrutural do comércio atingido.A via segue com alteração no trânsito, e equipes trabalham para remoção dos destroços e avaliação dos danos. A investigação deve apontar as responsabilidades e orientar possíveis medidas de prevenção.