Operação no Complexo do Salgueiro deixa 11 mortos; entre eles, apontado como chefe do tráfico no Pará

Agenda do Poder - Uma operação das polícias Civil e Militar no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, Região Metropolitana do Rio, deixou ao menos 11 mortos nesta quinta-feira (23), segundo a Polícia Militar.

Duas mulheres, de 53 e 62 anos, ficaram feridas e foram levadas para o Hospital Estadual Alberto Torres.

Um dos mortos era o alvo principal da ação, Leonardo Costa Araújo, o Leo 41. O traficante de 37 anos é apontado como o chefe do tráfico de drogas no Pará e estava foragido desde 2019.

A identificação dos outros mortos não foi divulgada até a última atualização desta reportagem, quando ainda havia relato de confrontos.

Segundo a polícia, Leo 41 é um dos responsáveis por uma série de ataques que mataram, desde 2021, vários agentes de segurança pública no estado do Norte do país.

A polícia também busca outros chefes do Comando Vermelho do Rio que orquestraram e participam da guerra que atinge comunidades na Zona Oeste do Rio e do assalto ao Village Mall, na Barra da Tijuca, quando um segurança foi morto. Há mandados de prisão e de busca e apreensão.

Moradores dizem que os tiroteios aconteceram principalmente nas regiões de Itaoca e Palmeiras. Escolas municipais e os postos de saúde 1 e 2, no bairro Palmeiras, foram fechados.

Ao menos dois fuzis foram apreendidos, por PMs.

