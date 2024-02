Operação policial fecha loja no Rio Sul por produção de credenciais falsas do Sambódromo

Investigação revela esquema sofisticado de falsificação de acessos ao carnaval carioca. Esquema ilícito era feito na loja Ki Cópias, situada no 4º piso do shopping edit

247 - Uma operação da Polícia Civil (PC) do Rio de Janeiro deflagrada neste sábado (10) resultou no fechamento de uma loja de cópias localizada no Shopping Rio Sul, em Botafogo, Zona Sul do Rio de Janeiro, por sua participação na produção e distribuição de credenciais falsas para acesso ao Sambódromo.

Agentes da base avançada da Sapucaí, munidos de informações da Liga Independente das Escolas de Samba (Liesa) e dados de inteligência, desmantelaram o esquema ilícito na Ki Cópias, situada no 4º piso do shopping.

De acordo com reportagem do G1 , foram encontradas dezenas de crachás falsos da Liesa, concedendo acesso irrestrito à área de desfiles, incluindo credenciais destinadas a profissionais da imprensa. O delegado destacou que um único passe falso chegava a ser comercializado por até R$ 3 mil.

As investigações revelaram que proprietários de credenciais legítimas forneciam ou vendiam os QR-Codes que as validavam para os falsificadores. Na loja, esses códigos eram replicados múltiplas vezes, e as credenciais falsas eram confeccionadas utilizando as fotos dos "credenciados".

A PC afirmou que a investigação continuará para identificar a gráfica responsável pela produção dos materiais, os fornecedores dos QR-Codes para falsificação e os compradores envolvidos.

