Operação que apura desvios nos Correios encontra R$3,5 milhões na casa de investigado

247 - Um total de 12 mandados de busca e apreensão expedidos em São Paulo, Praia Grande, São Vicente e Rio de Janeiro referentes à a operação Postal Off II, para desarticular uma organização criminosa que superfaturava valores devidos à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (EBCT).

Segundo reportagem do portal O Globo, na residência de um dos investigados no Rio foi encontrado R$3,5 milhões.

A reportagem ainda informa que a investigação, iniciada em novembro de 2018 em Santa Catarina, em razão do primeiro indício de crime encontrado, mostrou a atuação do grupo em São Paulo e Rio de Janeiro, o qual contava com a participação ativa de funcionários dos Correios, fazendo com que grandes cargas de seus clientes fossem distribuídas no fluxo postal sem faturamento ou com faturamento muito inferior ao devido.

