Operação Zero Grau mira influenciadores suspeitos de promover manobras perigosas no Rio

247 - A Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro deflagrou, nesta segunda-feira (8), a Operação Zero Grau com o objetivo de desarticular uma rede de influenciadores digitais suspeitos de incentivar e divulgar manobras perigosas de motocicletas em vias públicas. A ação mira práticas como “pegas”, “graus” e outras infrações gravadas e compartilhadas nas redes sociais.As informações são da CNN Brasil.

Até o momento, três pessoas foram presas em flagrante. De acordo com a investigação, os alvos fariam parte de uma estrutura organizada voltada à produção de conteúdo digital que exalta práticas conhecidas como “grau de rua”, consideradas ilegais. Os vídeos, segundo a polícia, exibiam motociclistas realizando manobras de alto risco em avenidas movimentadas, colocando em perigo motoristas, pedestres e os próprios condutores.

Os investigadores identificaram um padrão de atuação em rede, com postagens coordenadas, uso de hashtags semelhantes e participações conjuntas em gravações.

Também foram mapeados indícios da organização de eventos clandestinos que reuniam motocicletas e veículos de alto valor, usados nas gravações.Um dos casos mencionados pelos investigadores ocorreu em janeiro, quando um homem percorreu a Ponte Rio–Niterói com uma moto aquática adaptada com rodas, batizada de “motojet”. O próprio condutor publicou as imagens do trajeto nas redes sociais, ampliando a repercussão do caso.

Os suspeitos são investigados por crimes como:

atentado contra a segurança dos meios de transporte;

adulteração de sinal identificador de veículos;

incitação ao crime;

associação criminosa.

Durante a operação, agentes apreenderam telefones celulares, equipamentos eletrônicos e outros materiais que serão analisados para identificar novos envolvidos e localizar veículos supostamente usados nas infrações.A Polícia Civil informou que o objetivo desta fase é interromper a produção e a disseminação desse tipo de conteúdo, evitando que as manobras ilegais continuem sendo tratadas como entretenimento nas plataformas digitais, além de coibir a realização de novos eventos clandestinos ligados à prática.