Orlando Silva: construir é difícil, destruir é muito fácil

À TV 247, o deputado federal Orlando Silva (PCdoB) disse que Bolsonaro só está ocupando ainda o Palácio do Planalto porque a pandemia impede que a população vá às ruas forçar sua saída. Assista edit

247 - O deputado federal Orlando Silva (PCdoB-SP) falou sobre o cenário político atual e sobre a corrosão cada vez mais forte do governo Jair Bolsonaro em participação no programa Boa Noite 247. Para ele, a alternativa do impeachment ainda está na mesa, mas é necessário que haja pressão popular nas ruas para dar início ao processo. O parlamentar disse que o que segura Bolsonaro na cadeira de presidente é a pandemia, que impede protestos de milhões contra o governo. Orlando Silva também afirmou que o Brasil pós-Bolsonaro estará “destroçado”.

“O impeachment vai ficar em torno dessa tensão política e, enquanto não tiver rua, o impeachment está distante. Tendo rua, pode mudar o quadro. Quando terá rua? Quando passar essa fase da pandemia. O Bolsonaro é refém daquilo que ele combate, que é a vida normal. Se tivéssemos vida normal, teríamos milhões nas ruas contra ele. Aqui é uma possibilidade, que não está bem delineada, mas existe”.

Para o parlamentar, “a tendência principal” do governo “é uma ‘sarneyzação’, é um governo esgarçado, fraco, sem iniciativa, sem capacidade de projetar nada para o futuro, muito criticado e aguardando a hora do seu fim. O desafio nosso é construir uma alternativa. Nós vamos pegar um País destroçado, a minha impressão é que o pós-Bolsonaro será um período bem difícil porque construir é difícil, destruir é fácil”, afirmou.

