Orlando Silva: 'o que Jair Renan fez é tráfico de influência'

247 - O deputado federal Orlando Silva (PCdoB-SP) destacou nesta sexta-feira (13) que Jair Renan cometeu crime de "tráfico de influência", após o empresário bolsonarista Luís Felipe Belmonte dizer à Polícia Federal que pagou R$ 9,5 mil para a reformar um escritório do filho de Jair Bolsonaro (PL) em Brasília (DF).

"O empresário Luis Felipe Belmonte confirmou à Polícia Federal que pagou a reforma do escritório de Jair Renan, filho de Bolsonaro. Isso que o 'Zero Quatro' fez e continua fazendo é crime de tráfico de influência. É uma família de meliantes que se lambuza na mamata!", escreveu o parlamentar no Twitter.

O empresário também afirmou que não houve contrapartida por causa do pagamento.

