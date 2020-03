Ortopedista e filho estão em estado grave com coronavírus em BH

O médico ortopedista mineiro Ernane Avelar Fonseca, de 65 anos, está internado em estado grave no hospital Lifecenter, em Belo Horizonte, após ter sido infectado por coronavírus em uma viagem recente ao exterior. O quadro do filho dele também não evolui bem edit

247 - O médico ortopedista mineiro Ernane Avelar Fonseca, de 65 anos, está internado em estado grave no hospital Lifecenter, no bairro Funcionários, região Centro-Sul de Belo Horizonte, após ter sido infectado por coronavírus em uma viagem recente ao exterior. O filho dele, Lucas Avelar, de 34 anos, também contraiu a doença e faz tratamento intensivo no mesmo hospital e, de acordo com um amigo e médico próximo da família, "o quadro não evolui bem".

Circulou nas redes sociais a informação de que o ortopedista havia morrido, o que foi desmentido pelo colega da família. "Eu recebi essa mesma notícia. Como estava todo mundo muito surpreso e escandalizado, resolvemos checar. Mas ele não morreu", disse o médico, reiterando, no entanto, que as informações no hospital eram de que ele estava "muito mal".

De acordo com o último boletim da Secretaria de Estado de Saúde (SES), há três casos confirmados de Covid-19 na capital mineira.