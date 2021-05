“Os donos das drogas não estão na favela, estão no avião presidencial”, diz Solnik

“Os donos das drogas não estão na favela, estão no avião presidencial. As operações nas favelas são para matar, intimidar, fazer o que Bolsonaro faz verbalmente”, diz o jornalista Alex Solnik ao comentar a chacina na comunidade do Jacarezinho (RJ) que matou 24 civis e um policial. Assista edit

247 - O jornalista Alex Solnik comentou, em participação no programa Bom Dia 247 desta sexta-feira (7), a respeito da chacina de policiais civis e militares na comunidade do Jacarezinho (RJ) que matou na manhã desta quinta-feira (6) 24 civis e um policial.

“Os donos das drogas não estão na favela, estão no avião presidencial. As operações nas favelas são para matar, intimidar, fazer o que Bolsonaro faz verbalmente”, denuncia o jornalista.

Saiba mais

A chacina da favela do Jacarezinho, no Rio de Janeiro, com 24 moradores mortos (mais um policial) contados até o momento, já é a maior da história da cidade e a segunda maior da história do estado. Mas as entidades de direitos humanos dizem que o número de mortos pode subir ainda mais.

Diferentemente das outras chacinas, dessa vez a operação aconteceu numa afronta direta a uma determinação do Supremo Tribunal Federal (STF). O governo do Rio de Janeiro descumpriu a liminar deferida pelo ministro Edson Fachin e referendada pelo plenário da corte que proibiu operações policiais nas comunidades durante a pandemia da Covid-19, a partir da ADPF (Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental) nº 635, conhecida como “ADPF das Favelas”.

Inscreva-se na TV 247, seja membro e assista ao programa:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.