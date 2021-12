Osasco: PCC proíbe empinar moto em comunidade e promete "cacete" em quem desobedecer

Apoie o 247

247 - A milícia conhecida como PCC (Primeiro Comando da Capital) proibiu que motociclistas de Osasco, na Grande São Paulo, empinem suas motos. É o que mostra um vídeo publicado nas redes sociais nesta quinta-feira (16).

O PCC espalhou faixas nas periferias anunciando estar proibido “tirar de giro” e “chamar no grau”. Quem desobedecer, diz a faixa, está "sujeito a cacete".

“Tirar de giro” significa acelerar a moto de tal maneira a causar uma explosão no escapamento, produzindo um barulho parecido com o de um tiro de arma de fogo. “Chamar no grau” é a mesma coisa de empinar a moto sobre a roda traseira.

No vídeo, o rapaz é orientado por uma outra pessoa - que não aparece nas imagens - e dá o recado sobre a proibição. Em seguida ele aparece apanhando por ter desobedecido a ordem.

Também pelo vídeo, o PCC diz que a ordem é "em prol da população", já que as manobras e o barulho colocam em risco as pessoas e não deixam o trabalhador dormir.

Homem é agredido por integrante de facção por descumprir regra e "tirar de giro" (manobra realizada com moto) em comunidade de SP. Assista ao vivo e reveja o programa quando quiser em https://t.co/nG5CiWL69a! #CidadeAlerta pic.twitter.com/sUx9TD1v4N — Cidade Alerta (@cidadealerta) December 13, 2021

