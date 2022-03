Padaria muda nome de bolo 'nega maluca' para 'afrodescendente'

Sindicato alertou que “nomes tradicionais antes vistos com simpatia não são mais aceitos e podem gerar constrangimento e acusações de crime racial, machismo e preconceito" edit

247 - A padaria Aveiro, na zona sul de São Paulo, teve que mudar o nome do bolo ‘nega-maluca’ para 'afrodescendente' após orientação do Sindicato dos Industriais de Panificação e Confeitaria de São Paulo, da Associação dos Industriais e do Instituto de Desenvolvimento de Panificação e Confeitaria para que o estabelecimento atentasse para "novos comportamentos sociais".

No documento enviado ao estabelecimento, o sindicato alerta que “nomes tradicionais antes vistos com simpatia não são mais aceitos e podem gerar constrangimento e acusações de crime racial, machismo e preconceito."

A mudança ganhou as redes sociais e o presidente da Fundação Palmares, Sérgio Camargo, conhecido por posicionamentos racistas, disse que o pedido era mimimi.

“Querem criminalizar bolos. Isso precisa acabar - escreveu em primeiro post -Temos uma relação de afeto com esses doces. Fazem parte das nossas vidas. Basta de tanto mimimi. Ninguém aguenta mais - escreveu Camargo em uma postagem nas redes sociais.

Além do bolo, outras iguarias foram rebatizadas pela padaria.'Teta de nega', 'língua de sogra' e 'maria mole' agora são chamados de nhá benta, pão doce mole e sorvete mole, respectivamente.

