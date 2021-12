Padre acusado de violência sexual é flagrado agredindo ex-seminarista (vídeo)

Apoie o 247

247 - O padre Ismael Almeida Santana, 31, ex-reitor do Seminário Propedêutico Nossa Senhora do Socorro, em Mogi das Cruzes (Grande São Paulo), e acusado de abuso sexual, foi flagrado em vídeo obtido pelo UOL ameaçando e agredindo o ex-seminarista João (nome fictício).

As imagens foram gravadas em fevereiro deste ano dentro das dependências da instituição. A vítima, de 28 anos, é quem acusa o religioso de violência sexual.

A denúncia foi encaminhada ao tribunal eclesiástico da diocese de Mogi das Cruzes no dia 26 do mesmo mês. O padre Ismael, então, foi suspenso e afastado de suas funções.

A Igreja afirma que o caso é grave e há uma investigação canônica em andamento.

Ao tribunal eclesiástico, Ismael confirma o envolvimento afetivo com o ex-seminarista e diz que João não aceita o fim do relacionamento. Por isso, segundo ele, o ex-parceiro teria feito as denúncias. O religioso se disse profundamente arrependido e pediu perdão à igreja.

