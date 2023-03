Padre Douglas Ferreira Leite foi extorquido antes de se matar em MG, diz polícia

Apoie o 247

247 — A morte do padre Douglas Ferreira Leite, de 35 anos, está sendo investigada pela Polícia Civil de Minas Gerais, que suspeita que ele possa ter se suicidado depois de ter sido alvo de uma tentativa de extorsão por golpistas profissionais. Seu corpo foi encontrado com sinais de enforcamento em Miradouro, dois dias após seu desaparecimento ter sido registrado na delegacia. Até o momento, nenhum suspeito foi identificado. Antes de sua morte, o padre havia pedido dinheiro emprestado a um amigo, também padre, sem dar explicações, e apresentava comportamento estranho.

O corpo do padre foi liberado pelo Instituto Médico Legal e seu velório iniciou na Paróquia de Santa Bárbara em Fervedouro, onde fiéis se emocionaram com a perda. Uma missa foi realizada às 7h da manhã e ele será sepultado em Conceição de Ipanema, sua cidade natal.

Segundo a Polícia Civil, o padre havia saído de Fervedouro com um amigo também padre em direção a São Francisco do Glória, onde teriam almoçado juntos. No entanto, ele retornou sozinho para Fervedouro e não foi mais visto. O corpo foi encontrado próximo ao local onde o veículo que ele utilizava foi abandonado.

“Na quarta-feira, por volta de 19h30, nós fomos informados do desaparecimento do padre Douglas e imediatamente comparecemos ao local. Iniciamos as investigações, onde verificamos que o padre, na terça-feira, por volta de 10h30, saiu da cidade de Fervedouro, juntamente com seu amigo, também padre, em direção a São Francisco do Glória. A princípio, teriam almoçado no local e ele, por volta de 11h45, teria retornado de carro, sentido a Fervedouro, não sendo mais visto”, conta o delegado Glaydson Ferreira, responsável pelo caso.

“Iniciamos investigações com a finalidade de localizar o corpo e, durante diligências, verificamos que estava justamente em um lugar próximo de onde o veículo que o padre utilizava foi abandonado, na cidade de Miradouro, próximo a um restaurante”, continua. “O que poderia ter gerado a motivação nós ainda estamos investigando, mas tomamos conhecimento de que o padre, dias antes de seu sumiço, teria pegado quantias em dinheiro emprestadas, o que poderia levar a crer que ele estaria sendo extorquido ou outro delito”.

A possibilidade de que o padre tenha sido vítima de extorsão antes de seu assassinato é uma das linhas de investigação em andamento. O padre havia pegado emprestado uma quantia em dinheiro e estava preocupado em pagar uma terceira pessoa que o estava cobrando. No entanto, ele não explicou para que seria o dinheiro.

Segundo o padre Agrimaldo José Teixeira, da Paróquia São Francisco de Assis, a última vez em que o padre Douglas foi visto, ele havia pedido dinheiro emprestado a outro padre amigo, e estaria preocupado em pagar uma terceira pessoa que estaria cobrando R$ 4 mil dele. “O padre Fernando esteve com ele na terça-feira pela manhã e almoçou com ele. Foi depois desse almoço que ele sumiu. Ele comentou comigo que notou que ele estava um pouco estranho, preocupado, e disse que depois explicaria tudo”, conta. “Como eles eram muito amigos, eram da mesma cidade (Conceição de Ipanema-MG), foram ordenados na mesma paróquia, o padre Douglas tinha proximidade e amizade com ele, e pediu dinheiro emprestado. Mas não explicou para que seria esse dinheiro. Parece que alguém estava cobrando ele por algum motivo”.

Com informações do jornal O Globo .

(Artigo escrito com apoio de inteligência artificial).

