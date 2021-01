Padre Júlio Lancellotti: “A morte de padre Ticão é a perda de um modelo de Igreja”

Ao 247, o pároco da Pastoral do Povo da Rua de São Paulo lamenta a morte do amigo e diz que sua morte significa “a perda de um modelo de Igreja, comprometida com o povo, a mudança, a transformação, com o Evangelho” edit

247 - O Padre Júlio Lancellotti, pároco da Pastoral do Povo da Rua de São Paulo, falou ao 247 sobre a morte de seu companheiro de luta na zona leste da cidade, Padre Ticão, e disse que ela é “a perda de um modelo de Igreja”.Assim como Júlio, Ticão era um dos líderes da Igreja Católica que atuava por décadas junto a movimentos populares, com pautas como a defesa do uso da cannabis medicinal, a legalização do aborto e a medicina popular.“A morte de padre Ticão é a perda de um modelo de Igreja, comprometida com o povo, a mudança, a transformação, com o Evangelho”, lamentou Júlio.

Assista à entrevista concedida em agosto de 2019 por Padre Ticão ao Canal Paz e Bem, associado à TV 247:

