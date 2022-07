Padre Júlio Lancellotti: 'condomínios estão se tornando milícias contra os pobres'

Apoie o 247

247 - O Padre Júlio Lancellotti, conhecido pelo trabalho para ajudar pessoas nas ruas no município de São Paulo, afirmou nesta segunda-feira (4) que "estamos novamente vivendo um boom do mercado imobiliário, e muitos dos condomínios estão se tornando milícias contra os pobres".

"Quem governa as grandes cidades como São Paulo? A especulação imobiliária", disse o religioso, que participou da Bienal do Livro de São Paulo, no Expo Center Norte.

O padre agradeceu a presença do público na Bienal. "Estou emocionado com esse carinho de todos vocês especialmente nesses dias que está sendo muito grande o sofrimento, as pressões e as incompreensões. Confesso que me faz muito bem, ajuda a caminhar em uma realidade tão difícil que tem suscitado tanto ódio".

