Padre Julio Lancelotti derruba pedras que Bruno Covas construiu para expulsar moradores de rua de viadutos

Reconhecido por suas ações de caridade aos mais vulneráveis, Padre Julio lancelotti ficou indignado com a ação da prefeitura de São Paulo, que decidiu colocar pedras debaixo de viadutos para excluir moradores de rua do local edit

247 - Reconhecido por suas ações de caridade aos mais vulneráveis, o Padre Julio lancelotti ficou indignado com a ação da prefeitura de São Paulo, que decidiu na última quinta-feira (28) colocar pedras debaixo dos viadutos da zona Leste da cidade, para excluir moradores de rua do local, no momento que o país padece com aumento da miséria.

“Derrubando as pedras debaixo do viaduto a marretadas”, disse o padre.





A Prefeitura de São Paulo infomou, por meio de nota, que "desconhece a ação citada" e que será aberta uma sindicância para apurar o ocorrido. As pedras colocadas sob os viadutos "já estão sendo removidas", afirma trecho da nota.

O conhecimento liberta. Saiba mais