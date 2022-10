Paes anuncia mobilização de aliados do PSD para eleger Lula

“Parte do PSD no Rio já se reunindo e mobilizando para eleger Lula presidente do Brasil”, escreveu o prefeito Eduardo Paes edit

247 - O prefeito Eduardo Paes colocou seus aliados no PSD a serviço da campanha do ex-presidente Lula (PT) no segundo turno contra Jair Bolsonaro (PL).

Nesta terça-feira, 4, o prefeito carioca reuniu deputados estaduais e federais eleitos pelo seu partido para, segundo ele, mobilizarem as suas bases para eleger Lula.

“Parte do PSD no Rio já se reunindo e mobilizando para eleger Lula presidente do Brasil”, escreveu Paes no Twitter.

Parte do PSD no Rio já se reunindo e mobilizando para eleger @LulaOficial presidente do Brasil! pic.twitter.com/aNv9mwcZlt — Eduardo Paes (@eduardopaes) October 4, 2022

No primeiro turno, o prefeito declarou apoio ao petista no primeiro turno.

