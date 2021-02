Paes bate boca com Carlos Bolsonaro após ser chamado de 'mais liso que bagre ensaboado'

247 - Filho de Jair e vereador do Rio de Janeiro, Carlos Bolsonaro buscou atacar o prefeito do Rio, Eduardo Paes (DEM), no sábado, 13. Ele questionou se o prefeito iria comparecer à inauguração das obras da alça de ligação da Ponte Rio-Niterói e reconhecer as ações do governo federal.

“Ou vai seguir o padrão de tentar fazer média com piçóu [PSOL] e afins e malandramente tapar o sol com a peneira para variar?“, questionou. “Esse é mais liso que bagre ensaboado!“, completou.

Paes respondeu: “Ué! Manda não esquecer de me convidar que eu vou. Já fiz o favor de libertar vocês e o Rio do [ex-prefeito Marcelo] Crivella (do [governador afastado Wilson] Witzel eu tentei e não deu), essa não é esforço nenhum.”

