Paes declara voto em Lula e elogia ex-presidente

247 - O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, declarou nesta sexta-feira, 8, que votará no ex-presidente Lula (PT) durante encontro com cúpula petista na casa do ex-prefeito de Maricá e vice-presidente do PT, Washington Quaquá, informou a VEJA.

“Acho que o Brasil teve uma grande alegria de ter tido Lula como presidente da República. Aliás, a gente um dia vai parar, a história vai parar, e vamos pensar que honra ter tido Lula presidente do Brasil. Aproveito para revelar o meu voto. Vou votar em Lula para presidente”, disse Paes.

O prefeito carioca esteve em Maricá no fim do dia para assinar um termo de cooperação com o município no Banco Mumbuca para permitir que taxistas da cidade utilizem o aplicativo Taxi.Rio, desenvolvido pela Prefeitura do Rio.

