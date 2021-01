Paes irá revogar decisão de liberar estádios no Rio em meio à pandemia

247 - Após a imprensa divulgar nesta quarta-feira (13) que a prefeitura e governo do Rio de Janeiro irão liberar o público para frequentar estádios de futebol, o prefeito da cidade, Eduardo Paes, disse que irá revogar a medida.

"A decisão de liberar os estádios com uma ocupação mínima de 1/10 está correta tecnicamente de acordo com nossa secretaria de saúde. No entanto, obviamente trata-se de medida quase impossível de ser fiscalizada. A medida será revogada", declarou Paes em sua conta no Twitter.

