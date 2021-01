Paes nomeia filha de Pazuello para comissão na Secretaria de Saúde do Rio

247 - O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, nomeou a filha do ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, Stephanie dos Santos Pazuello, de 35 anos, para cargo em comissão na Secretaria Municipal de Saúde da prefeitura da capital fluminense.

O ato foi publicado em edição extraordinária do Diário Oficial do Município deste sábado (2). Stephanie já integrava a equipe da gestão de Marcelo Crivella, ex-prefeito da cidade que buscava se aproximar de Jair Bolsonaro e familiares. Em julho, foi nomeada para o cargo de supervisora da Diretoria de Gestão de Pessoas da Empresa Pública de Saúde do Rio de Janeiro S.A (RioSaúde).

A filha de Pazuello assumirá o posto como Assistente I, símbolo DAS-06, com salário de R$ 1.884. Com as gratificações, a renda pode aumentar muito. Na RioSaúde, Stephanie recebia R$ 7.171,00.

