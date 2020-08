Pai de agressor de entregador disse que filho tem esquizofrenia

247 - O contabilista Mateus Abreu Almeida Prado Couto, detido após um caso de racismo contra um motoboy em Valinhos (SP) tem esquizofrenia. Segundo a Revista Forum, a informação foi dada pelo pai dele em processo que foi arquivado por falsa comunicação de roubo de carro feito por ele em 21 de março de 2019.

"Apenas cinco dias depois da comunicação do crime, o pai do averiguado foi à Autoridade Policial e informou que o veículo estava na funilaria, a pedido e com a concordância de Mateus, sendo cero que este é esquizofrênico e, mesmo medicado, tem surtos que o fazem perceber as coisas de modo diverso. Em um destes surtos, entendeu que seu veículo tinha sido furtado", disse a manifestação do promotor Denis Henrique Silva em agosto de 2019, pedindo o arquivamento do caso.

Ao encontrar o entregador, o rapaz disse: "seu lixo, quando deve ganhar por mês heim? Dois mil reais? Não deve ter nem onde morar".

“Você tem inveja disso aqui”



Um dos problemas da branquitude brasileira é achar que seu privilégio é algo natural, e não proveniente de séculos de violência, exploração e roubo sobre nós negros.



O racismo é a nossa maior pandemia. Toda solidariedade ao Matheus.#RacismoÉCrime pic.twitter.com/uN4PSx2NZy — Instituto Marielle Franco (@inst_marielle) August 7, 2020

