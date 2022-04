Pai de Henry Borel pede que Monique Medeiros, mãe da criança, volte à prisão

Apoie o 247

247 - Os advogados de Leniel Borel, pai do menino Henry, morto aos 4 anos de idade em 8 de março do ano passado, entraram com recurso na 2ª Vara Criminal para que Monique Medeiros volte à unidade prisional. De acordo com o jornal Extra, ao justificar o pedido, a defesa do pai da criança afirmou que foram cometidos "graves crimes de tortura, falsidade ideológica, fraude processual, coação no curso do processo".

O Judiciário decidiu na última semana que ela poderá cumprir prisão domiciliar com uso de tornozeleira eletrônica. Monique ré, junto com o ex-vereador Jairo Santos Souza, o Dr. Jairinho. Os dois tiveram prisão decretada em abril de 2021.

O Judiciário decidiu que Monique deveria manter contato somente com familiares e advogados. A defesa de Leniel Borel enviou à Justiça "foto pessoal (selfie) para pessoa que não tinha permissão de fazer contato", o que, segundo ação do pai de Henry, seria um indício de que ela "descumpriu (em menos de 24 horas) a decisão que lhe concedeu prisão domiciliar".

