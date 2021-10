Pai de Henry diz que mãe, namorada de Jairinho, alegou que fala 'o tio machuca' era só um 'sonho' do menino

Apoie o 247

247 - Em depoimento na primeira audiência de instrução do julgamento sobre a morte de Henry Borel, garoto de 4 anos assassinado a pancadas pelo namorado da mãe - o ex-vereador Dr. Jairinho -, o pai do menino Leniel Borel contou que a mãe da vítima, Monique Medeiros alegou que as queixas da criança sobre o comportamento do padrasto eram apenas "sonho".

Assim como Jairinho, Monique também é ré pelo homicídio triplamente qualificado do filho.

Leniel, que foi a quarta testemunha de acusação ouvida pela juíza Elizabeth Louro Machado (titular do II Tribunal do Júri), contou que Henry chegou a relatar abertamente agressões por parte de Jairinho, relatou o jornal O Globo.

Ao pai, o menino relatou que "o tio machucou", falando também sobre um abraço muito forte.

“Na hora, eu perguntei: ‘Filho, você contou para sua mãe?’. ‘Contei, papai, mas ela disse que era sonho’. Então, eu liguei na hora para a Monique, e ela repetiu que deveria ser coisa de criança, sonho”, disse Leniel no depoimento.

Leniel ainda contou que Henry se recusava a voltar para a casa da mãe e do padrasto. “Ele se agarrava no travesseiro, chorava, dizia que que não queria ir embora de jeito nenhum”, recordou o pai.

