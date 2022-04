Pai do menino Pavesi, morto após retirada ilegal de órgãos, não acredita em prisão de médico: 'ele vai fugir'

Paulo Pavesi, pai do menino Paulo Veronesi Pavesi, morto em Minas, criticou o fato de o médico Álvaro Ianhez não ter se sentado no banco dos réus, mesmo sendo condenado edit

Apoie o 247

ICL

247 - Paulo Pavesi, pai do menino Paulo Veronesi Pavesi, morto em abril de 2000, em Poços de Caldas (MG), criticou o fato do médico Álvaro Ianhez ter sido julgado por videoconferência e não ter se sentado no banco dos réus. O profissional da área da saúde foi condenado a 21 anos e 8 meses de prisão pela morte e retirada ilegal de órgãos da criança. Os relatos do pai foram publicados pelo portal G1.

"O tribunal sabia que os habeas corpus foram negados e ele sairia preso do tribunal, então por isso, fizeram o acordo para ele ficar em casa. Porque se ele vai, sai o mandado para ele ser recolhido. Ele vai fugir e esperar habeas corpus para dar liberdade para ele responder com recursos de mais 15, 20 anos, em casa", afirmou o pai do menino.

Em vídeo divulgado pelas redes sociais, Paulo Pavesi disse que passou mal antes do julgamento e pensou em não participar. Ele foi para um hotel, de onde deu seu testemunho em Milão, na Itália. Pavesi vive asilado na Europa após denunciar médicos e autoridades por acobertamento pela morte do filho.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

"Não foi fácil, foi muito cansativo, eu passei muito mal durante o dia, ansiedade, estresse, eu passei muito mal, eu pensei em não ir para o julgamento para fazer o testemunho e pensei em até ir para o hospital, mas aí eu consegui me acalmar", contou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

"O réu Álvaro Ianhez, o assassino do meu filho, o réu confesso, não está participando do julgamento, está em casa, em outro estado, não está em Belo Horizonte, é a primeira vez que vejo um réu participar de um julgamento do sofá da casa dele, é um absurdo, ele não tem nenhuma defesa, não tem absolutamente nada que desminta as denúncias que fiz até hoje", complementou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE