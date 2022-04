Pai é espancado a pauladas por colegas de escola do filho em SP

Apoie o 247

Metrópoles - Em um primeiro momento, o pai estava dentro do carro e houve a discussão com os jovens. Na sequência, ele saiu do veículo com um pedaço de madeira na mão e seguiu em direção ao grupo.

Durante a discussão, um dos adolescentes envolvidos tirou o porrete da mão do homem e, em seguida, o agrediu várias vezes a pauladas. Os outros dois menores envolvidos também começaram a acertar o homem na cabeça, quando ele já estava no chão.

Tentativa de homicídio

Ele foi socorrido e levado para a Santa Casa de Jales e, posteriormente, transferido para o Hospital de Base em São José do Rio Preto (SP). Ele apresentou um quadro de traumatismo craniano devido às lesões.

Segundo informações obtidas pelo G1, antes de ir à escola, o homem passou parte da manhã em uma delegacia da cidade para registrar boletim de ocorrência contra colegas de escola que estavam atacando seu filho nas redes sociais.

Ainda de acordo com o G1, o boletim de ocorrência foi registrado como lesão corporal. Os três adolescentes envolvidos foram liberados. Eles serão investigados por tentativa de homicídio.

