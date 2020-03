Pancadaria em SP: reforma da Previdência é aprovada e servidores apanham da Tropa de Choque

Com 59 votos contra 32, a base do governo João Doria aprovou a reforma da Previdência que é alvo de protesto de servidores nesta manhã em frente à Alesp. Os manifestantes são agredidos pela Tropa de Choque da PM e há pessoas feridas (vídeos) edit

247 - Com 59 votos favoráveis e 32 contrários, a base do governo João Doria (PSDB) aprovou nesta terça-feira 3 a reforma da Previdência que é alvo de protesto de servidores em frente à Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp).

A Tropa de Choque da Polícia Militar de São Paulo reage com violência à manifestação de servidores estaduais que tentavam acompanhar a votação. Os policiais usaram bombas de gás, balas de borracha e spray de pimenta contra os manifestantes em frente ao Legislativo.

De acordo com assessoria de imprensa da Casa, durante o protesto, uma das portas do plenário teria sido quebrada durante a mobilização. A PM bloqueou os acessos para que servidores fossem impedidos de entrar.

A proposta de reforma da previdência prevê, entre outros pontos, aumento no recolhimento dos servidores, com desconto na folha de pagamento passando de 11% para 14%. Também estabelece idade mínima para aposentadoria de 62 anos para mulheres e 65 anos para homens. O governo pretende economizar R$ 32 bilhões em 10 anos com as mudanças.

TRABALHADOR NÃO É BANDIDO!



Há vários relatos de pessoas feridas após os ataques da Tropa de Choque da PM, neste momento, na Alesp.



Os servidores lutam pelo direito à aposentadoria. Doria luta pra acabar com isso.#EmLuta #CUTsp #NãoÀReformaDeDoria pic.twitter.com/CsMwz7fWNC — CUT São Paulo (@CUTsaopaulo) March 3, 2020





⚡ Em meio a protesto, Alesp aprova reforma da Previdência do funcionalismo público de SP

https://t.co/EBK9Teosla — Twitter Moments Brasil (@MomentsBrasil) March 3, 2020





Servidores públicos de São Paulo são impedidos pela tropa de choque de entrar no plenário da Assembleia Legislativa, onde está sendo votada a reforma da previdência estadual. Truculência e autoritarismo para enfiar goela abaixo um confisco salarial. Uma vergonha! pic.twitter.com/O3IWLaxzw6 March 3, 2020

Senhor governador! Não vai caber todo mundo na Assembleia! O povo paulista não aceita essa mentira que vocês chamam de reforma da previdência! #NãoàPec18 @ptalesp @APEOESP pic.twitter.com/UAuIAsmFZi — professorabebel (@professorabebel) March 3, 2020

Por que essa violência contra os servidores públicos? Chega de agressões. Tropa de choque??? pic.twitter.com/ycJ1LNuung — Marcia Lula Lia (@marcialiapt13) March 3, 2020

Tropa de choque na Alesp.

Um absurdo! Servidor não é bandido! pic.twitter.com/QJnmsz73WA — Isa Penna (@IsaPennaPsol) March 3, 2020