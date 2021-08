Pandemia: número de mortes de idosos vacinados com as duas doses no Rio dobra em um mês e meio

De acordo com a Secretaria estadual de Saúde (SES), de 25 a 31 de julho, aumentou 97% o número de mortes entre idosos com as duas doses da vacina não para de subir no Rio, em comparação com o período de 13 a 19 de junho edit

247 - O número de mortes entre idosos com as duas doses da vacina não para de subir no Rio de Janeiro. De acordo com a Secretaria estadual de Saúde (SES), foram 83 mortes de 25 a 31 de julho, aumento de 97% na comparação com o período de 13 a 19 de junho, quando foram contabilizadas 42 mortes nesse grupo. A informação foi publicada pelo jornal Extra (RJ).

De acordo com o pesquisador Leonardo Bastos, um dos realizadores das análises, os números reforçaram a necessidade da terceira dose da vacina em idosos, mas a imunização não é a única chave para a prevenção da doença.

"Os dados podem se dever a uma conjunção de fatores, entre eles a imunossenescência (perda de imunidade decorrente do envelhecimento) dos mais idosos e a própria variante Delta. O vírus continua encontrando os mais velhos, em quem a vacina, por outro lado, pode não ser mais tão efetiva quanto antes", disse.

PUBLICIDADE

"O Rio é amplamente conectado ao resto do país, então o alerta é para todo o Brasil. Se nada for feito, o que se vê agora no Rio vai acontecer em outros lugares, penalizando sobretudo os mais idosos, que são mais vulneráveis e sentem os efeitos da pandemia antes das demais faixas etárias", acrescentou.

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

PUBLICIDADE