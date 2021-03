Pandemia segue sem controle em São Paulo e Doria pode anunciar restrições mais rígidas

247- O governador João Doria poderá anunciar nesta quarta-feira (10), medidas mais rígidas para conter o avanço da pandemia no estado de São Paulo. Uma dessas medidas seria a restrição de horário para comércios essenciais, como supermercados e farmácias.

Durante reunião nesta quarta-feira (10), o governador de São Paulo, João Doria, poderá anunciar medidas ainda mais restritivas na tentativa de controlar a pandemia. Até mesmo o comércio essencial poderá ser obrigado a trabalhar com horário mais restrito, informa a Folha de S.Paulo.

Com as UTIs lotadas e o número crescente de óbitos, o Centro de Contingência analisa restringir o horário de funcionamento de supermercados, açougues e padarias. São serviços essenciais que, atualmente, podem receber clientes livremente, seguindo os protocolos de segurança.

O governo também deve anunciar a suspensão do Campeonato Paulista, após recomendação do procurador-geral de Justiça, Mario Sarrubbo. Também recomendou que sejam suspensas as atividades religiosas coletivas presenciais.

Não há previsão de alteração no funcionamento das escolas públicas e particulares, que continuam abertas mesmo na fase vermelha por terem sido classificadas como serviços essenciais, podendo atender até 35% dos alunos, informa a.

