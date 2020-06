'Papa foi solidário com a família de Marielle', diz Monica Benício

Viúva da vereadora Marielle Franco disse que Francisco - que recebeu Marinete Silva, a mãe de Marielle, no Vaticano - "demonstrou seu compromisso com a justiça" edit

(ANSA) - A viúva de Marielle Franco, Monica Benício, afirmou que o papa Francisco foi "muito solidário" com a família da ex-vereadora assassinada em março de 2018 em um crime ainda sem solução.

Em entrevista à ANSA, Benício disse que Francisco - o qual recebeu Marinete Silva, a mãe de Marielle, no Vaticano - "demonstrou seu compromisso com a justiça" e que isso "foi muito importante para a nossa luta" pelo esclarecimento do crime.

"Desse ponto de vista, tenho simpatia pelo Papa. Mesmo que não seja uma católica fervorosa, sinto muito respeito por ele, por suas posições. É muito importante a sua posição em defesa da democracia", acrescentou.

Marielle Franco foi vítima de um atentado e quatro tiros atingiram em cheio a ex-vereadora. Na ação criminosa, também seu motorista, Anderson Gomes, foi morto e apenas a então assessora parlamentar conseguiu escapar com vida.

Uma semana após o assassinato, o Pontífice telefonou para Marinete Silva para prestar solidariedade e, em agosto de 2018, ela foi para o Vaticano e se reuniu com o líder católico.

"A mãe de Marielle se surpreendeu ao receber o telefonema. Ela é muito católica, assim como Marielle, que foi catequista durante muitos anos na Igreja dos Navegantes na favela da Maré", informou ainda Benício.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.