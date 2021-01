Para 58% dos brasileiros, Flávio Bolsonaro é culpado no esquema de corrupção da "rachadinha", aponta Datafolha

Esquema operado por Fabrício Queiroz consistia no desvio de salários de funcionários da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro edit

247 – A maioria dos brasileiros considera o senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ), filho de Jair Bolsonaro, culpado no esquema de corrupção da "rachadinha". É o que revela pesquisa Datafolha divulgada nesta sábado. "Um total de 58% dos brasileiros considera o senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ) culpado no caso da 'rachadinha' em seu antigo gabinete na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Segundo pesquisa Datafolha, 11% o consideram inocente, e outros 31% não souberam responder", aponta reportagem da Folha de S. Paulo.

"Essa avaliação pela culpa de Flávio é ainda maior entre os entrevistados com ensino superior (67%), renda familiar maior que dez salários mínimos (76%) ou que reprovam a gestão do presidente Jair Bolsonaro (85%). Mesmo entre os que aprovam a administração do governo federal, é maior o percentual dos que consideram o senador culpado: 37%, enquanto 23% o veem como inocente e 40% não sabem dizer", escreve ainda o jornalista Ítalo Nogueira.

